Proposez votre bien immobilier dans le 66

Vente de bien immobilier et fiscalité : quelles charges incombent au vendeur ?

Lors de la vente d'un bien immobilier, les droits d’enregistrement sont à la charge de l'acquéreur, et font partie des frais d’acquisition. Le vendeur doit pour sa part s'acquitter de l’impôt sur les plus-values immobilières, qui est retenu sur le prix de vente par le notaire et réglé ainsi au Trésor Public. Cet impôt dépend du montant de la plus-value, la différence entre le prix d'achat du bien et son prix de vente. Il est dégressif à partir de la cinquième année de détention, jusqu'à une exonération totale pour les biens possédés depuis plus de 30 ans. Notez aussi que cet impôt ne s'applique pas aux résidences principales

nous dit un agent immobilier spécialisé dans le viager à perpignan et juriste immobilier à Montpellier

Quels documents sont nécessaires pour signer une promesse de vente ?

L'avant-contrat est un document aussi important que l'acte de vente. C'est dans cet accord que l'acquéreur et le vendeur fixent les conditions de la transaction, qui seront ensuite reprises dans l'acte de vente. Le propriétaire doit à ce stade fournir une série de pièces à l'acquéreur potentiel. Cette liste comprend le titre de propriété, les diagnostics techniques, mais aussi le dernier avis de taxe foncière. Si le bien se trouve dans une copropriété, la liste de documents à fournir s'allonge, avec entre autres le certificat de mesure en Loi Carrez, le règlement de copropriété, les plans des lots, les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ainsi que le carnet d’entretien de l’immeuble.